Lüleburgaz'da vatandaşın elektrik sayacını çaldılar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde elektrik abonesi olmak için başvuru yapan bir vatandaş, elektrik sayacının çalındığını fark ederek emniyet ekiplerine başvurdu.

Lüleburgaz Yılmaz Mahallesi Eski Edirne Caddesi No.17 adresindeki bir daireye ait elektrik sayacı kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Dairesini kiraya vermek için tadilat yaptıran Armağan Çınar isimli vatandaş, abonelik açtırmak için evine gittiğinde elektrik sayacının çalındığını fark etti.

Daha sonra emniyet ekiplerine başvuran Çınar, “ Elektrik sayacımızın çalındığını tadilat esnasında bakmak için geldiğimde fark ettim. Mağdur oldum. Maalesef bu hırsızlardan dolay yaşadığım ilk mağduriyette değil” dedi.

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