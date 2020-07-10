Aracın bagajında av köpekleriyle yakalandılar

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün jandarma ekipleriyle koordineli yaptığı çalışmada yasak avlandıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Kırklarelide yasak avcılığa karşı jandarma ekipleri ve Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Demirköy ilçesinde jandarma ekipleri ile birlikte durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta atışa hazır av tüfekleri ve aracın bagajında av köpekleri bulunurken, araçtaki 3 kişi hakkında "av süresi dışında avlanmak, belgesiz avlanmak, takoz ile sınırlandırılmamış tüfekler ile avlanmak ve ışık yayan araçlar ile avlanmak"tan yasal işlem yapıldı. Tüfeklere ise el konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.