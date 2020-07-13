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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’de denize giren kişi kayboldu

İHA

Kırklareli’de denize giren kişi kayboldu

Kırklareli’nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada tatil beldesinde serinlemek için denize girdiği iddia edilen kişi dalgaların arasında kayboldu. Aramalar akşam saatlerine kadar devam ederken şahıs bulunamadı.
Olay Kırklareli’nin Demirköy İlçesine bağlı tatil beldesi olan ve yaz aylarında tatilci akınına uğrayan İğneada’da meydana geldi. İddiaya göre yakınlarıyla birlikte günü birlik tatil beldesine gelen H.T. isimli şahıs serinlemek için Mert Gölü mevkiinde denize daldı. Bir süre sonra H.T. isimli şahıs dalgalara kapılarak denizde bir anda gözden kayboldu. Şahsın denizde kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu kısa sürede yetkililere bildirdi. Kırklareli AFAD, Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ihbar üzerine kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye geldi.
Hava karardı şahıs bulunamadı
Denizde kaybolan H.T.’nin bulunması için denizden, karadan ve havadan geniş kapsamlı aramalar yapıldı. Saatler süren arama çalışmaları havanın karardığı saatlere kadar sürerken, aramalardan herhangi bir netice alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, denizde kaybolan şahsın bulunması için aramaların yarın devam edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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