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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’de denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kayıp

İHA

Kırklareli'de dün farklı bölgelerde denize girdikten sonra dalgalarında etkisiyle kaybolan iki kişiden bir kişinin cesedine ulaşıldı. Diğer şahsın bulunması için arama çalışmalarına yeninden başlandı.

Kırklareli’de denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kayıp

Kırklareli'de dün farklı bölgelerde denize girdikten sonra dalgalarında etkisiyle kaybolan iki kişiden bir kişinin cesedine ulaşıldı. Diğer şahsın bulunması için arama çalışmalarına yeninden başlandı.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize dalan 27 yaşındaki A.Ş. dalgalarında etkisi ile denizde bir anda kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine şahsın kaybolduğu bölgeye Jandarma, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Ekipler denizde bir süre arama yaptıktan sonra A.Ş.’nin cesedine ulaştı. Denizden çıkarılan A.Ş.’nin cesedi Vize Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Denizde kaybolan diğer şahıs aranıyor
Dün serinlemek için Kırklareli İğneada Beldesinde bulunan Mert Gölü mevkiinde denize giren H.T. isimli şahısta bir süre sonra gözlerden kaybolmuştu. İhbarı alan Kırklareli AFAD, Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye gelerek havanın karardığı saatlere kadar denizde kaybolan şahsı aradı. Aramalardan netice alınmayınca havanın kararması nedeniyle aramalara ara verildi. Şahsın bulunması için bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına yeninden başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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