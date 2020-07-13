Bulgar polisi yine acımadı

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Kırklareli’de yakalanan 7 Afganistan uyruklu şahıs, ifadelerinde Bulgar polisince üzerlerindeki değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia ettiler.

Kırklareli Dereköy Köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, söz konusu 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların alınan ifadelerinde, yasadışı yollardan Bulgaristan ülkesine geçiş yaptıklarını, o sırada Bulgaristan polisi tarafından yakalanarak üzerlerindeki değerli eşyaları alınıp, darp edildikten sonra Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia ettiler.

Şahıslara 6458 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanarak, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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