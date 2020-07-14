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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavga edip yaralandılar 6 bin 300 lira mesafe cezası yediler

İHA

Kavga edip yaralandılar 6 bin 300 lira mesafe cezası yediler

Kırklareli’de kavga eden 2 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri nedeniyle 6 bin 300 TL ceza kesildi.
Olay Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan V.A. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga ihbarını alan jandarma ekipleri, kısa sürede köye gitti. Kavga sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri yaşanan kavga nedeniyle soruşturma işlemlerine başlayarak, kavga ederken sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan her şahıslara kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 6 bin 300 lira ceza kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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