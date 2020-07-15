Kavga eden 2 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden 6 bin 300 lira ceza



Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde kavga eden V.A. ile A.A.'ya sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga eden V.A. ile A.A.'yı köylüler ayırdı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, V.A. ile A.A.'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini belirledi. V.A. ile A.A.'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-07-15 12:07:15



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