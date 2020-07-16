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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’de hafif ticari araç eşek arabasına çarptı: 1 ölü

İHA

Kırklareli’de hafif ticari araç eşek arabasına çarptı: 1 ölü

Kırklareli’nin Vize ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç ana yola çıkış yapmak isteyen eşek arabasına çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Olay, VizeÇakıllı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çakıllı istikametine seyir halinde olan 10 CAN 76 plakalı hafif ticari araç, tarla yolundan ana yola çıkmak isteyen eşek arabasına çarptı. Meydana gelen kazada eşek arabasında bulunan Şerafettin Ekin ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine polis, jandarma ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Şerafettin Ekin, Vize Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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