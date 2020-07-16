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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan çiftliği böyle izlediler Bayram öncesi şoku yaşadılar: 25 küçükbaş telef oldu

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy köyünde bir hayvan çiftliğinde saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası küçükbaş hayvan ağılı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 25 hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi. İşçilerin itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını çaresiz bir şekilde izlediği anlar ise yürek burktu.

Yanan çiftliği böyle izlediler Bayram öncesi şoku yaşadılar: 25 küçükbaş telef oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy köyünde bir hayvan çiftliğinde saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası küçükbaş hayvan ağılı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 25 hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi. İşçilerin itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını çaresiz bir şekilde izlediği anlar ise yürek burktu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Ceylanköy’de bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağı olduğu tahmin edilen yangın saman balyalarının alev almasıyla başladı. Saman balyalarının tutuşmasıyla birlikte yangın kısa sürede kontrolden çıkarak büyüdü. Bu sırada yangının büyüdüğünü gören işçiler durumu Lüleburgaz İtfaiyesi’ne bildirdi.

Ağıl tamamen kül oldu
İhbar üzerine olay yerine gelen Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Lüleburgaz İtfaiyesi’ne bağlı ekipler yangını çiftliğin hemen yanı başında bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası çiftliğin saman balyaları kullanılamaz hale gelirken, küçükbaş hayvan ağılı tamamen yanarak kül oldu.

Yangını çaresizce izlediler
Toplam 25 küçükbaş hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu yangın sonrasında, çiftlikte çalışan işçilerin yangını izlediği anlar yürek burktu. Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yangının zararı büyük olurken işçilerin itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını izlediği anlar yürekleri dağladı.

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