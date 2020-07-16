Yanan çiftliği böyle izlediler Bayram öncesi şoku yaşadılar: 25 küçükbaş telef oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy köyünde bir hayvan çiftliğinde saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası küçükbaş hayvan ağılı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 25 hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi. İşçilerin itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını çaresiz bir şekilde izlediği anlar ise yürek burktu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ceylanköy’de bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağı olduğu tahmin edilen yangın saman balyalarının alev almasıyla başladı. Saman balyalarının tutuşmasıyla birlikte yangın kısa sürede kontrolden çıkarak büyüdü. Bu sırada yangının büyüdüğünü gören işçiler durumu Lüleburgaz İtfaiyesi’ne bildirdi.



Ağıl tamamen kül oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Lüleburgaz İtfaiyesi’ne bağlı ekipler yangını çiftliğin hemen yanı başında bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası çiftliğin saman balyaları kullanılamaz hale gelirken, küçükbaş hayvan ağılı tamamen yanarak kül oldu.



Yangını çaresizce izlediler

Toplam 25 küçükbaş hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu yangın sonrasında, çiftlikte çalışan işçilerin yangını izlediği anlar yürek burktu. Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yangının zararı büyük olurken işçilerin itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını izlediği anlar yürekleri dağladı.

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