Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi

Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planı çerçevesinde müdürlüğümüz merkez ve ilçe personeline, eğiticilerin eğitimi şeklinde ‘Tarımsal sulama’ konulu hizmet içi eğitim verildi.

İl Müdür Vekili Taner Akcakaya'nın açılış konuşmasını yaptığı eğitime Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan ile il yayım sorumlusu personeli de katıldı.

Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda 1 günlük olarak gerçekleşen eğitim ilin Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Tarımsal Meteoroloji Müdürlüğü personelinden Ziraat Mühendisi Dr. Ulviye Çebi, Ziraat Mühendisi Dr. Selçuk Özer ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ozan Öztürk tarafından verildi.

Eğitime merkez ve ilçelerden 20 teknik personel katılmış olup eğitim sonrası personele katılım ve teşekkür belgesi verildi.

Önümüzdeki süreçte sulama yapılan belde ve köylerde de suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve önemi noktasında çiftçi ve üreticilere yönelik eğitim toplantıları düzenleneceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.