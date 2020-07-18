Kirklareli'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kirklareli'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

İHA

Kirklareli'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kırklareli'de meydana gelen feci trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, kırklareli'nin Babaeski ilçesi Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki N.K.K.'nin hakimiyetindeki 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş. isimli sürücünün idaresindeki 59 LE 164 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisi otomobilde bulunan 42 yaşındaki N.G. ve 8 yaşındaki kızı Z.S.G. hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.K.K. ile aynı otomobilin içinde bulunan F.B.G. (3), M.B.G. (5), A.T.K. (6) ve A.F.K. (7) isimili vatandaşlar sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazaya karışan diğer kamyonet sürücüsü M.S.Ş. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıyıköy'de fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı, gelenler hayal kırıklığı yaşadı
YEREL HABERLER Kıyıköy'de fırtına nedeniyle denize girmek ...
Şampiyondan ders niteliğinde sözler: "Kendilerini çok yormasınlar" LGS şampiyonu: "Salgın beni olumlu etkiledi"
YEREL HABERLER Şampiyondan ders niteliğinde sözler: "Kendilerini çok ...
‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu’ katılımcılarına belgeleri verildi
YEREL HABERLER ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu’ ...
Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü personeline eğitim verildi
YEREL HABERLER Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü personeline eğitim ...
Define arayan 5 kişiye 15 bin 750 TL sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Define arayan 5 kişiye 15 bin 750 TL sosyal mesafe ...
Afgan kaçaklardan Bulgar polisinin dövdüğü iddiası
YEREL HABERLER Afgan kaçaklardan Bulgar polisinin dövdüğü iddiası
Yanan çiftliği böyle izlediler Bayram öncesi şoku yaşadılar: 25 küçükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Yanan çiftliği böyle izlediler Bayram öncesi şoku ...
Kırklareli’de hafif ticari araç eşek arabasına çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kırklareli’de hafif ticari araç eşek arabasına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X