Lüleburgaz Emniyetinden maske denetimi

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Covid19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid19 tedbirleri kapsamında Zindan Baba Türbesi önünde ve belirlenen noktalarda vatandaşlara maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamayla vatandaşların korona virüsten korunmak için gerekli olan maskesiz sokağa çıkmamaları, sosyal mesafe kuralına ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyarılar yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.