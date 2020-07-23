Türk Hava Kurumu Lüleburgaz'da deri toplayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz'da deri toplayacak

İHA

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi, Kurban Bayramı'nda saha çalışmalarına başlayacak. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda deri toplayamayan THK, bu sene kurdukları ekiple vatandaşların kestikleri kurbanların derilerini toplayacak.

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz'da deri toplayacak

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi, Kurban Bayramı'nda saha çalışmalarına başlayacak. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda deri toplayamayan THK, bu sene kurdukları ekiple vatandaşların kestikleri kurbanların derilerini toplayacak.
Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi tarafından Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü 6 araç ve 25 kişilik resmi üniformalı bir ekiple 09.0017.00 saatlerinde köy ve mahallelerde kurban derileri toplanacak. Bağışçılardan toplanan kurban derilerinden elde edilen gelir ile uçak mühendisleri ve pilotlar yetiştirilecek.
Sığır ve keçi derileri Elmas Et ve Deri Ticaret sahibi Ömer Arda tarafından alınırken; koyun derileri ise Uşak Atlas Deri Firması tarafından ihaleyle satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş, “Lüleburgazlı hemşehrilerimizin Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesine desteklerini esirgemeyecekleri inancıyla Kurban Bayramı'nda sahaya iniyoruz. Lüleburgazlı gençlerimizden uçak mühendisleri, pilotlar yetiştireceğiz. Bu sizin gururunuz olacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız kestikleri hayvanların derilerini tuzlayarak, bekletmeden araçlarımıza teslim etmeleridir. Kurban derilerini bağışlamak isteyen vatandaşlarımız 0288 417 19 88 ve 0544 671 92 95 nolu numaralardan bizlere ulaşarak derilerini teslim edebilirler. Desteklerini esirgemeyecekleri inancıyla vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lüleburgaz Emniyetinden maske denetimi
YEREL HABERLER Lüleburgaz Emniyetinden maske denetimi
Define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Define arayan 2 kişi suçüstü yakalandı
Yasak bölgede denize giren şahsa 392 TL ceza
YEREL HABERLER Yasak bölgede denize giren şahsa 392 TL ceza
Kırklareli Valiliği: Sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımlar iftira ve hakaret boyutuna vardı
YEREL HABERLER Kırklareli Valiliği: Sokak hayvanlarıyla ilgili ...
Koronanın kol gezdiği pazarlarda sıkı denetim
YEREL HABERLER Koronanın kol gezdiği pazarlarda sıkı denetim
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu
YEREL HABERLER İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X