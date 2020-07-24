Kırklareli’de hayvan nakil araçları denetlendi

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Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan nakil araçları denetlendi.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan satış yerlerine sevki gerçekleştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hastalık riski oluşmaması amacıyla Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleri eşliğinde hayvan nakil araçlarında denetim yaptı. Yapılan yol kontrollerinde veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi gibi belgeler, kulak küpesi olmayan hayvanlar ve nakil araçlarının durumu kontrol edildi.

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