Muhtar kazada yaralandı

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"Daha dün gibi..."

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaralandı.



Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 AAT 891 plaka sayılı kamyonet tipi bir araç, Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş’in idaresindeki 39 SP 246 plakalı otomobile arkadan hızlıca çarparak olay yerinden uzaklaştı. Kazada Ceylanköy Muhtarı Recep Yetiş yaralandı. Olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi geldi. Muhtar Yetiş, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muhtar Recep Yetiş, gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi.

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