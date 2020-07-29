Bulgar polisi göçmenlere acımıyor

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’de yakalanan 2 sığınmacı, alınan ifadelerinde Bulgar polisince darp edilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.

Olay, Demirköy ilçesinin Armutveren ve Yiğitbaşı köylerinde meydana geldi. Jandarma ekipleri söz konusu köylerde Filistin uyruklu 2 sığınmacıyı gözaltına aldı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldükten sonra alınan ifadelerinde, sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darp edilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını iddia ettiler. İfadeleri alınan sığınmacılar, daha sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.