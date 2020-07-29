Maskesiz ve mesafesiz 22 kişiye 24 bin 300 lira ceza

Kırklareli’de maskesiz ve sosyal mesafesiz 22 kişiye 24 bin 300 lira ceza kesildi.
Kırklareli’de jandarma ekipleri sorumluluk alanları bölgedeki alanlarda korona virüs denetimlerine ara vermeden sürdürüyor. Belde ve köylerde korona virüs tedbirleri kapsamında sık sık uyarılar ve anonslar yapılırken, Demirköy, Vize ve Lüleburgaz İlçelerine bağlı kırsal kesimlerdeki köylerde toplamda 22 kişiye 24 bin 300 lira ceza kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.