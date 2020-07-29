Kırklareli'de 7 gün toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,(DHA)KIRKLARELİ Valiliği, il genelinde 7 gün süreyle, her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi gibi etkinliklerin 7 gün boyunca yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) gerçekleştirebilecek her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, il ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma vb. eylem, etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri hükmü gereğince bir hafta (7 gün) süre ile yasaklanmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-07-29 16:10:47



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