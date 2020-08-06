Lüleburgaz Deresi'nde balık ölümleri



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli).(DHA)-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Lüleburgaz Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunup, ölü balıklar ve sudan numune aldı.

Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'nin kolu olan Lüleburgaz Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Yüzlerce ölü balık kıyıya vururken, haber verilmesi üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Lüleburgaz Belediyesi ekipleri gönderildi. Ekipler, derede incelemede bulunarak, su ve ölü balıklardan numuneler alıp, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri dereye temizlenmesi için su takviyesinde bulundu. Derenin neden kirlendiğinin araştırması da sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2020-08-06 15:05:45



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