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Pandemi döneminde maske takmadan iskambil oynayanlara 8 bin 550 TL ceza

İHA

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri kurallara uymayarak iskambil oynayan kişilere toplam 8 bin 550 TL ceza tatbik etti. İş yeri hakkında da tutanak tanzim edildi.

Pandemi döneminde maske takmadan iskambil oynayanlara 8 bin 550 TL ceza

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri kurallara uymayarak iskambil oynayan kişilere toplam 8 bin 550 TL ceza tatbik etti. İş yeri hakkında da tutanak tanzim edildi.
İğneada beldesinde devriye görevi icra eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kahvehanede oyun oynandığından şüphelenerek iş yerinde kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde 6 şahıs ve 1 işletme sahibinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve şahısların maske takmadıklarını tespit eden jandarma ekipleri tutanak tanzim ederek cezai işlem uyguladı.
İş yerinde oyun oynadığı tespit edilen V.T., Ş.Y., H.A., F.A., E.I. ve A.G. isimli şahıslara 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca kişi başı 900 TL olmak üzere toplamda 5 bin 400 TL idari para yaptırım cezası, işletme sahibi H.Ş. isimli şahsa 1593 sayılı Kanunun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 8 bin 550 TL idari yaptırım cezası uygulayan jandarma ekipleri, ayrıca işletmede oyun oynandığına dair tanzim edilen tutanağı da İğneada Belediyesi’ne gönderdi.

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