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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı kedi için seferber oldular Çenesi kırık kediyi yaşama bağladılar

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sokak ortasında çenesi kırılmış bir halde bırakılan kedi Lüleburgaz Belediyesi ve hayvansever Oylum Gündüz'ün çabalarıyla kurtarıldı. Can dostun yaşama dönmesi için zamana karşı yarışan ekiplerin, İstanbul'da özel bir kliniğe gönderdiği kedi, başarılı operasyonun ardından kurtarıldı.

Yaralı kedi için seferber oldular Çenesi kırık kediyi yaşama bağladılar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sokak ortasında çenesi kırılmış bir halde bırakılan kedi Lüleburgaz Belediyesi ve hayvansever Oylum Gündüz’ün çabalarıyla kurtarıldı. Can dostun yaşama dönmesi için zamana karşı yarışan ekiplerin, İstanbul’da özel bir kliniğe gönderdiği kedi, başarılı operasyonun ardından kurtarıldı.
Lüleburgaz’da sokak ortasında çenesi kırılmış bir halde ölüme terk edilen yaralı kedi, belediye ve duyarlı hayvansever Oylum Gündüz’ün çabalarıyla zamana karşı yarışılarak kurtarıldı. Yeni Yaman Sitesi önünde yaralı bir halde kediyi gören hayvansever Oylum Gündüz, durumu Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’ne bildirdi. Gelen ihbar sonucunda 15 dakika içerisinde olay yerine gelen ekipler yaralı kediyi Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nde tedavi altına aldı. Yapılan tetkikler sonucunda çenesinin kırıldığı tespit edilen yaralı kedi, ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere İstanbul’daki özel bir kliniğe gönderildi. Tedavisi tamamlanan ve eski sağlığına kavuşan can dost, şimdi kendisini sahiplenecek sahiplerini bekliyor.

“Sağlığı yerinde”
Lüleburgaz Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi’nde görevli veteriner hekim Alper Güder, “Küçük dostumuz 27 Temmuz tarihinde Gençlik Mahallesi Yeni Yaman Sitesi bölgesinden çağrı merkezine bildirilen ihbar sonucunda Geçici Hayvan Bakım Evi’ne alındı. Biz burada olanaklarımız dahilinde geçici hayvan bakım evinde teşhisimizi koyduk. Bunun sonucunda alt çene kırığı tespit ettik. Ardından İstanbul’da özel bir veteriner kliniğinde ameliyat olması için gönderdik. Dün itibariyle de küçük dostumuz buraya geldi. Ameliyatını oldu. Şu anda sağlığı yerindedir. Yiyip içmesinde herhangi bir problem yok” dedi.

“Kafasını kaldıramıyordu”
Yaralı kediyi sokak ortasında yaralı bir halde görüp bu duruma duyarsız kalmayarak belediyeye haber veren hayvan sever Oylum Gündüz de, “Kediyi tesadüfen markete giderken buldum. Yürüyüşünden anladım. Hayvanları da çok sevdiğim için evde de kedim var yanına yaklaştığım zaman ağız kısmından yeşil, kanlı bir sıvı aktığını gördüm. Kafasını kaldıramıyordu. Hemen gidip süt aldım. Ağabeyim de yanımdaydı. O kediyi oyaladı. Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürü Anıl Ergin’in telefon numarası vardı. Ulaştım kendisine. Yeri söyledim. O arada geldik bir kap bulduk. Süt koyduk önüne. Sütü içemiyordu. Kafasını eğemiyordu. O arada gözü kapanmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika içerisinde de belediyeden 2 kişi geldi. Hayvan da zaten çok bitkin olduğu için, artık susuz da kalmıştı, onu aldılar” dedi.
Gündüz, yaralı kedinin durumunu sürekli takip ettiğini belirterek, hayvanın durumunun kötü olduğunun tespit edilmesi üzerine belediyenin hemen ileri bir kliniğe sevk işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Gündüz, “Daha sonra ben tekrar aradım. Gece 10 civarı tekrar aradım. Bana bilgi verdiler. İğnelerinin yapıldığını, sabah tekrar bakılacağını, çenesinde kırık olduğunu söylediler. Ben de öyle tahmin etmiştim. Çünkü bilgisi olmayan bir insan bile anlayabilir. Ağzında yamukluk vardı. Dilini de dışarı çıkaramıyordu. Ertesi sabah tekrar geldim. Gerçekten de durumu kötüydü. Burada bu ameliyatın yapılamayacağını, daha ileri bir merkeze sevk edileceğini söylediler. Ben de gerekirse yardımcı olabileceğimi söyledim. Bir iki saat içerisinde toplantı yaptılar. Hemen yer bulup sevk ettiler. Bayramdan 45 gün önce de buraya geldim. Aradım, sordum. Ameliyatının yapıldığını, durumunun iyi olduğunu ve buraya gönderileceğini söylediler. Dün de bana haber verdiler. Bugün de görmeye geldim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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