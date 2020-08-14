Dupnisa Mağarasına elektrik geliyor

Kırklareli’de Dupnisa Mağarasının çevresini değiştirecek çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dupnisa Mağarasının çehresini değiştirecek çalışmaları yerinde inceledi. Dupnisa Mağarasının çehresini değiştirecek projeler ile mağaraya ilk defa elektrik getiriliyor. Çalışmalar kapsamında mağaraya giden yolun 16 kilometrelik bölümüne beton ve asfalt yol, otopark düzenlemesi ve mağara giriş takı yapılıyor. Yine mağara düzenlemesi projesi çerçevesinde bungalov evler ve restoran çalışmaları, çevre düzenlemesi ve aydınlatma, mağaranın içinde eskiyen ve mağaraya zarar veren elektrik hattı yenileniyor.



5 kilometrelik bisiklet yolu

Ayrıca Sarpdere köyünden mağaraya kadar olan yolda 5 kilometrelik bisiklet yolu yaptırılırken, bu projelerin bir kısmının AB hibesi, bir kısmının yap işlet devret modeli ile yaptırıldığı da öğrenildi.

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