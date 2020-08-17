Kırklareli´de 1 kişi denizde boğuldu, 1 kişi de kayboldu



Vahit İŞBAŞARAN / KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denizen giren bir kişi boğuldu, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy sahilinde denize giren bir kişi ise kayboldu.

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde denize giren Furkan Şimşek ve Erol Güçlü, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları Şimşek ve Güçlü'yü sudan çıkararak Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erol Güçlü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde de denize giren bir kişi kayboldu. Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sahil Güvenlik ekiplerince kaybolan kişinin arama çalışması sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-08-17 12:46:39



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