Koronavirüs testi pozitif çıktı, izolasyon kararına uymayıp çiğ köfte sattı



Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan çiğ köfte işletmecisi M.A., karantina kurallarını ihlal ederek iş yerinde satış yaparken yakalandı. "Benim ağrım sızım yok. Ateşim çıkmadı. Dükkana bir şey almaya geldim, eve gidecektim" diyen M.A.'ya, 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin işlek noktalarından Balkan Caddesi'nde çiğ köfte dükkanı bulunan M.A.'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. M.A., sağlık durumu ağır olmadığı için karantinada kalması koşuluyla eve gönderildi. Evde izolasyonda kalması gereken M.A.'nın iş yerini açtığı iddiası üzerine, polis ekipleri denetim yaptı. Denetimde, M.A. iş yerinde satış yaparken yakalandı.

Ekipler M.A.'ya karantinaya uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası uyguladı. Olay yerine çağrılan ambulansa karantina için evine gönderilen M.A., "Benim ağrım sızım yok. Ateşim çıkmadı. Dükkana bir şey almaya geldim, eve gidecektim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY

2020-08-18 12:58:35



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