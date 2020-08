Lüleburgaz´da arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde A.S.K., kavga ettiği arkadaşı Mustafa Korkmaz'ı (38), tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Lüleburgaz'a bağlı Fatih Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında Mustafa Korkmaz'ın telefon satıcılığı yaptığı iş yerinde meydana geldi. Korkmaz ile arkadaşı A.S.K., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, A.S.K. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden iş yerine gelen A.S.K. tabancasını çıkarıp, Korkmaz'a ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Kormaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.S.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.S.K. ifadesinde, öldürdüğü Korkmaz'ın kendisine küfür ettiğini iddia etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2020-08-18 20:28:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.