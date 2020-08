Ziftten kurtarıldı adını “Şanslı” koydular Yürek ısıtan görüntü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zifte bulanan yavru köpek yeniden hayata döndürüldü. Belediye ekipleri tarafından temizlenerek tekrar eski haline kavuşan can dostuna hayvan bakım evi görevlileri “Şanslı” ismini koydu.

Lüleburgaz’da yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Olay bir bahçede meydana geldi. Yavru bir köpeğin çığlıklarını duyan vatandaşlar, köpeğin zifte bulaştığını gördü. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, acı içinde kıvranan yavru köpeği Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne götürdü.



Adını “Şanslı” koydular

Burada barınak görevlileri tarafından alınan yavru köpek, uzun uğraşlar sonucunda baştan aşağı temizlendi. Üzerindeki zift tamamen çıkarılan ve tüyleri tekrar eski haline dönen yavru köpek havluya sarılarak kurulandı. Barınağın yeni maskotu haline yavru köpek barınaktaki diğer can dostlarla da kaynaştı. Barınak görevlileri şans eseri vatandaşların görmesi sonucu kurtarılan köpeğe “Şanslı” ismini koydu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen can dost, kendisini sahiplenecek yeni sahiplerini bekliyor.

