Çiğköfte dükkanında yakalanan korona virüs hastası: "Dükkanı kapatacak kimsem yoktu" "Ağrım sızım yok, ateşim yok. Kendi ayağımla hastaneye gittim"

Kırklareli’de karantinada olması gerekirken çiğköfte dükkanında yakalanan korona virüs hastası, "Dükkanı kapatacak kimsem yoktu. Dükkanı kapatıp eve gidiyordum. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım satış yapmadım" dedi.

Kırklareli’de gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, daha önce korona virüs tanısı konulduğu iddia edilen M.A. isimli şahsın, karantinada olması gerekirken çiğköfte dükkanında olduğu öğrenildi. Çiğköfte dükkanına giden polis ekipleri, şahsın dükkanda olduğunu tespit ederek, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Dükkana gelen 112 Acil Sağlık ekipleri karantinadan çıkıp dükkanına giden çiğköfteciyi ambulansa bindirerek evine götürdü. Şahsın dükkandan alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, şahsa karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesti.



"İnsanlık namına gittim"

Bir televizyon programına telefonla bağlanan M.A., ilaçlarını alıp dükkanını kapatırken şikayet edildiğini iddia ederek, "Ağrım sızım yok, ateşim yok. Kendi ayağımla hastaneye gittim. İnsanlık namına gittim. Yoksa kimse gel sana test yapayım demedi. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, satış yapmadım. Dükkanımı kapatıp eve gidiyordum. Arkamdan şikayet etmişler. Herhangi bir limon bile tezgahımda yok. Dükkanı kapatacak kimsem yoktu. Daha 6 aylık ve 2 yaşında 2 bebeğim var hanım nasıl gitsin. Gidecek kimse yok kendim dükkanı kapatmaya gittim" dedi.

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