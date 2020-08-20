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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'dan kampa gittiği Kırklareli´de girdiği derede boğuldu

DHA

İstanbul'dan kampa gittiği Kırklareli´de girdiği derede boğuldu


Vahit İŞBAŞARAN/VİZE(Kırklareli),(DHA)KIRKLARELİ´nin Vize ilçesine bağlı Sergen beldesine, İstanbul'dan kamp yapmak için gelen Hüseyin Ateşoğlu (40) dün girdiği derede kayboldu. 
Ateşoğlu'nun cansız bedeni, bugün arama-kurtarma ekiplerince bulundu. 
İstanbul'da yaşayan Hüseyin Ateşoğlu, ailesiyle birlikte kamp yapmak için Vize ilçesine bağlı Sergen beldesine geldi. Ateşoğlu, dün Çifte Kaynarlar mevkisinde serinlemek için dereye girdi. Ancak bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ateşoğlu gözden kaybolurken, durumu fark edenler hemen jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul'dan da Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri geldi.  Arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bugün devam eden çalışamalarda suda, Ateşoğlu´nun cansız bedeni bulundu.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Vize Vahit İŞBAŞARAN
2020-08-20 16:03:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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