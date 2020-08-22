Av sezonu açılışına 1 gün kala yakalandı

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20202021 Av Sezonu açılışına bir gün kala süre dışı avlanan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av kontrol ekibince yapılan denetimlerde, 20202021 av sezonu açılışına bir gün kala süre dışı avlanan 1 şahıs olduğu tespit edildi. Av kontrol ekiplerince şahıs hakkında işlem yapıldı. Kontrol ekiplerince arazide çalışan biçerdöverlerde silah olup olmadığı kontrol edilirken, av sezonu açılışı için şehir dışından gelerek kamp kurmuş avcılar kontrol edildi.

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