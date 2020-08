Lüleburgaz HEM, üniversiteye hazırlıyor

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından üniversite tercihlerinde yerleşemeyen lise mezunu vatandaşları için ücretsiz üniversite hazırlık kursları başlıyor.

Tüm vatandaşların eğitim sahibi olması için her yaştan ve alandan kurslar açan, bu konuda Trakya’nın en fazla kurs açan merkezi durumunda olan Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi, üniversiteye hazırlananlara ücretsiz kurs veriyor.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya, Biyoloji ve İngilizce derslerinde üniversiteye yerleşemeyen her yaştan lise mezunu vatandaş için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Lüleburgaz HEM Müdürü İzzet Arslan, "Her yaştan lise mezunu öğrencilerimizi ücretsiz kurslarımızla üniversite sınavlarına hazırlayacağız. Geçtiğimiz yıl birçok mezun öğrencimizi üniversiteli yapmıştık. Bu kurslarda eğiticilik yapmak isteyen öğretmenlerimiz 2125 Ağustos arasında başvurularını bizzat merkezimize yapmalıdır.

Kurslara başvurular eKurs modülü üzerinden veya Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezine gelerek 2630 Ağustos tarihlerinde yapılacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.