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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güme hakkında avcılara duyuru

İHA

Güme hakkında avcılara duyuru

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Güme hakkında avcılara yönelik yazılı açıklama yapıldı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sulak sahalarda (Ormanlık alanların dışında) su kuşu avcılığında kullanılmak üzere; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. doğal malzemelerden yapılmış ve alttan su girmesini engellemek amaçlı metal malzemeyle desteklenmiş taşınabilir gümeler kullanılabilir. Bu malzemeler dışında betonarme, yığma tuğla vb. yapılan güme özelliği taşımayan sabit yapıların avda kullanılması yasaktır. Güme kurulmasında aşağıda yer alan hükümlere uyulması zorunludur. Her bir genel ve devlet avlağında kurulacak güme sayısı, genel ve devlet avlağının toplam alanın 250 ha bölünmesiyle suretiyle hesaplanacaktır. Bu sayıda güme kuruluşuna izin verilecektir. Güme kuracak avcılar hangi avlağa kurmak istiyorsa bir dilekçeyle bağlı bulunduğu il şube müdürlüğüne başvuru yapacaktır. Başvuru sahibinin o bölgede ikamet eden yerel avcı ve avlanma hakkını elde etmiş olması zorunludur. Başvurular her av dönemi için MAK metninin Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bilfiil güme kurmak isteyen avcı tarafından yapılacaktır. Başvurular İl Şube Müdürlüğünce değerlendirilerek izin verilen her bir güme için bir numara verilerek koordinatlarıyla kayıt altına alınacaktır. İzin alan avcı izin aldığı bu koordinatların dışında gümesini avlanmak maksadıyla taşıyamayacaktır” denildi.

“En fazla 2 avcıyı daha bulundurabilir”
Açıklamanın devamında, “Herhangi bir avlakta yapılan başvuru sayısı, o avlak için belirlenen güme kurma sayısını aşarsa, başvurular kuraya tabii tutulacaktır. Güme kurma izni verilen avcı kendisi yanında avlanma hakkını elde etmiş olan en fazla 2 avcıyı daha bulundurabilir. Ava açık gün ve zaman dışında bu gümeler de bulunulamaz" hükümlerine göre Avda kullanılacak gümeler yeniden tanımlanarak, güme kurulmasını belirli esaslara bağlamıştır” ifadelerine yer verildi.

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