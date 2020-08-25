12 kişiye 10 bin 800 TL korona cezası

Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymadıkları gerekçesiyle 12 kişiye 10 bin 800 TL ceza kesildi.
Kırklareli jandarma ekipleri korona virüse karşı yaptıkları uygulama ve denetimlerle tedbirleri elden bırakmıyor. Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek maske takmadıkları gerekçesiyle 12 kişiye 900'er liradan olmak üzere toplamda 10 bin 800 TL ceza kesti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.