Ses düzenekleri ele geçirildi

Kırklareli’de avcılara yönelik yapılan denetimlerde 1 üveyik, 6 adet ses çıkaran düzeneğe el konuldu.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri yasa dışı avcılığa geçit vermiyor. Ekiplerce yapılan uygulamalarda 56 avcı denetlendi. Denetimlerde 1 üveyik, 6 adet ses çıkaran düzeneğe el konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.