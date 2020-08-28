Tarımda drone devri

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Kırklareli’de su ürünleri kontrolleri, yem bitkisi kontrolleri ve arazi kontrolü gibi faaliyetlerinde kullanılacak drone denemeleri tamamlandı.

Kırklareli Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne alınan kurulumu ve ilk uçuş denemesi gerçekleştirildi. Pilot Lisansı bulunan Korcan Denızhan, Müge Yağcı ve Bahadır Çek isimli personeller Lüleburgaz BİLSEM eğitmenleri ile birlikte dronun özelliklerini tespit edilerek deneme uçuşu tamamlandı. Dronun ileriki aşamalarda Müdürlüğün Su ürünleri kontrolleri, yem bitkisi kontrolleri ve arazi kontrolü gibi faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

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