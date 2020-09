Kırklarelili genç, 7 yaşında merak sardığı bilgisayarla kendi mobil oyununu üretti

Ali Can ZERAYMetin KARAKUŞResul ORUÇOĞLU/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde 7 yaşında bilgisayar yazılımına merak saran Arda Arslan (15), hobisini bir üst seviyeye çıkararak akıllı cep telefonları için oyun üretti. Hedefinin tamamen yerli ve milli bir oyun üretmek olduğunu söyleyen Arslan, "Yüzde yüz yerli ve milli bir oyun yapmak istiyorum. Fakat bu biraz hummalı bir iş. Güzel bir ekip, bütçe ve zaman ayarlanması gerekiyor. Bu da benim şu anlık hedeflerim arasında" dedi.

Ailesiyle birlikte Babaeski'de yaşayan Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Arslan, 7 yaşında bilgisayar yazılımına merak sardı. Kısa sürede bilgisayara olan ilgisine yönelen Arslan zamanla yazılım dilini öğrendi. Arslan son olarak 2 boyutlu özelliğe sahip 'DUDDY DUDE' ismiyle, cep telefonları için bir oyun geliştirmeyi başardı. Uzun uğraşlar sonucu oyunu yaptığını söyleyen ve daha geliştirmek istediğini belirten Arslan, en büyük hayalinin ise yerli ve milli bir oyun üretmek olduğunu ifade etti.

'İLERİDE DAHA İYİ PROJELER YAPACAĞIM'

Değişik yazılım dillerine merakı olduğunu söyleyen Arslan, "Değişik yazılım dillerine merak sardım. Oyun yapma programlarını keşfettim ve ben de bir proje yaptım. Bu projenin adı DUDDY DUDE 2D parkur ve macera oyunu. 'DUDE' kanka anlamına geliyor. Başına da tamlayıcı gibi bir şey koymam gerekiyordu. Biraz süper Mario'ya benziyor tür olarak. Çoğu oyun zaten bu türe benziyor. Çünkü; Mario alanında bayağı iyi ve tutulmuş bir oyun, ben de o türü çok seviyorum. İlk projemin bu tarzda olmasını seçtim. İleride yapabileceğim projelerin daha iyi projeler olacağını düşünüyorum" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ BİR OYUN YAPMAK İSTİYORUM'

Oyunda sadece 10 bölüm olduğunu, gösterilen ilgiye göre güncellemeler yapacağını ifade eden Arslan, "Şu an sadece 10 bölüm var. İlerleyen günlerde oyuna gösterilen ilgiye göre güncellemeler getirmeyi düşünüyorum. Kullanıcıların yaptığı geri bildirim benim için çok önemli. Yeni yaptığım güncellemede kullanıcıların isteklerine göre bazı şeyler ekledim. Yüzde yüz yerli ve milli bir oyun yapmak istiyorum. Fakat bu biraz hummalı bir iş. Güzel bir ekip, bütçe ve zaman ayarlanması gerekiyor. Benim şu anlık hedeflerim arasında. Bir de uluslararası bir oyun yapılırsa, bu gruba liderlik etmek isterim. Çünkü ülkemizi kalkındırmak ve yazılım alanını geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendimi de geliştirmeye hep devam edeceğim. İnşallah bu yaptığım projede güzel bir yere varır" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR YARDIMCI OLACAĞIZ'

Arda Arslan'ın babası Serkan Arslan ise Arda'ya ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bizim amacımız, hedefimiz, vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirmek. Mili ve manevi değerlerine bağlı bu ülke için üreten, çalışan vefalı, ahlaklı bir insan yetiştirmek. Bütün öğrencilerimiz için olduğu gibi. Temennimiz bu. İnşallah bu alanda, eğitimini aksatmadan devam eder. Yalnız çalışma eksiklikleri var. Ciddi manada koçluğa ihtiyacı var. Bu noktada gelecekte üniversiteye gittiğinde de eksikliklerini tamamlar diye düşünüyorum. Bu alanda devam etmeyi düşünüyor. Biz de ailesi olarak elimizden geldiğince yardımcı olacağız ona" dedi.

Anne Sibel Arslan ise oğlunun yaptığı projeden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Arslan, "Çok başarılı buluyorum. Tabi kendini mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Zaman içinde de kendini geliştireceğine inanıyorum. Başarılı, sakin, çalışkan, uysal bir çocuk. Dersleri çok iyi. Pandemi sürecinde hepimiz evdeydik. Arda'da da bu süreçte oyununu geliştirdi" diye konuştu.

