Kırklareli’nden Giresun’a 3 tır yardım gönderildi

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Kırklareli’den sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Giresun’a 3 tır yardım gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde sel ve heyelan felaketi yaşayan Giresun’da yaralarının sarılması için Kırklareli Valiliğince 3 tır, gıda yardımları hazırlandı. Hazırlanan 3 adet yardım tırı dualar eşliğinde yola koyulup Giresun’a ulaştırıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Geçmiş olsun Giresun yanınızdayız. Sel felaketinin yaralarını birlikte saracağız” denildi.

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