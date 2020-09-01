Kırklareli’nden Giresun’a 3 tır yardım gönderildi

Kırklareli’den sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Giresun’a 3 tır yardım gönderildi.
Geçtiğimiz günlerde sel ve heyelan felaketi yaşayan Giresun’da yaralarının sarılması için Kırklareli Valiliğince 3 tır, gıda yardımları hazırlandı. Hazırlanan 3 adet yardım tırı dualar eşliğinde yola koyulup Giresun’a ulaştırıldı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Geçmiş olsun Giresun yanınızdayız. Sel felaketinin yaralarını birlikte saracağız” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.