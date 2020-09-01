Muhtar, ağabeyini domuz zannedip, öldürdü

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Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY(Kırklareli),(DHA)-KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı Sislioba Köyü Muhtarı Hayrettin B., bahçedeki ağabeyi Faruk B.'yi akşam karanlığında domuz

zannederek av tüfeğiyle vurup, öldürdü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Sislioğba köyünde meydana geldi. Muhtar Hayrettin B., ağabeyi Fahrettin B. ile ortak kullandıkları bahçeye domuz girdiğini zannederek, ruhsatlı av tüfeğiyle ateş açtı. Ancak ağabeyi Faruk B.'yi vurdu. Muhtar, ağabeyini vurduğunu görünce hemen jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Demirköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Faruk B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Muhtar Hayrettin B.ifadesinde, bahçeye yaban domuzu girdiğini zannederek, tüfekle ateş ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Demirköy Vahit İŞBAŞARAN

2020-09-01 16:58:06



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