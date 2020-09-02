Kırklareli'de Yıldızlı işletmeler ödüllendirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde faaliyet gösteren ve Covid19 salgınına karşı alınan tedbirlere harfiyen uyan işletmelere Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal tarafından “Yıldızlı İşletmeler” sertifikaları verildi.

Lüleburgaz’da korona virüs tedbirlerine uyan Carmen Düğün Salonu sahibi Veli Şah, Özel Masal Kreş ve Gündüz Bakımevi Esengül Şentürk Topçu, Club Luka Erdem Kahraman ve Alpullu’dan Asmalı Konak Et Lokantası Arif Sağ, Lüleburgaz Kaymakamlığonda düzenlenen törenle “Yıldızlı İşletme” sertifikalarının sahibi oldu.

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin yanı sıra Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal ve Lüleburgaz Pandemi Koordinatörü Mine Güntürkün de katılarak işletmelere sertifikalarını teslim etti.

Tören öncesi bir konuşma yapan Kaymakam Salih Yüce, uygulamanın Kırklareli Valisi Osman Bilgin nezdinde başlatılan bir uygulama olduğunu söyleyerek virüse karşı her zaman tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Kaymakam Yüce, Lüleburgaz kadar tedbirlere uyan başka bir yer olmadığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.