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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde kuruyan derede balık ölümleri yaşanıyor

DHA

Kırklareli'nde kuruyan derede balık ölümleri yaşanıyor


Ali Can ZERAYMetin KARAKUŞResul ORUÇOĞLU/BABAESKİ(Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, tarım arazilerini sulamakta kullanılan Şeytan Deresi, mevsim yağışlarının olmaması sonucu kurudu. Kuruyan derede toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.
Babaeski'de tarım arazilerinin sulamasında kullanılan en önemli su kaynaklarından biri olan Şeytan Deresi, kurak geçen kışın ardından, mevsim yağışlarını da alamayınca kurudu. Kırklareli'nin Yıldız Dağları'ndan doğarak, binlerce dekar tarım arazisini sulayan ve Ergene Nehri'nin kollarından biri olan yaklaşık 130 kilometre uzunluğundaki Şeytan Deresi'nde yaşanan kuraklıkla birlikte, toplu balık ölümleri görülmeye başlandı. Deredeki ölü balıkları görenler, bir an önce balık ölümlerinin son bulmasını istiyor.
'KURAKLIK BALIKLARI ÖLDÜRÜYOR'
Babaeski'de çiftçilik yapan Şuayip Saygılı, "Bölgemizde kuraklık yaşanıyor, 3 aydır yağış yok. Barajlarımız göletlerimizde yaşanan kuraklık nedeniyle balıklar ölüyor. Çok kuraklık var. Kuraklık toprağı öyle bir çatlattı ki, 10 santimetrelik bir demiri çatlaktan saldığınızda, 1 metre aşağı düşüyor" dedi.
`1968 YILINDADA KURAKLIK OLDU AMA BU KADARDA KURAK DEĞİLDİ'
Bölgelerinde çok ciddi bir şekilde kuraklık yaşadıklarını ve 1968 yılında da bölgelerinde kuraklık yaşandığını ama bu kadar etkili olmadığını söyleyen Saygılı, "Ben 1968 yılında evlendim ve o zaman kuraklık yaşamıştık ama bu kadar kurak değildi. Yaklaşık 48 yıllık çitçiyim, böyle kuraklık görmedim. O zamanlar öküz koşuyorduk tarlada hayvanlar saman yiyordu, şimdi koyun bakıyorum koyunlar gündöndü kafası yiyor, kuraklıktan. Bir an önce yağmur yağar ve inşallah bu kuraklık biter" dedi. 
İlçe sakinlerinden Ayşegül Güler, yaşanan kuraklıkta ölen balıklara çok üzüldüğünü ve bir an önce yağmurun yağmasını istediğini söyledi. Kuruyan derede balık ölümlerinin yaşandığını ifade eden İbrahim Cengiz ise, "Kış çok kurak geçti. Mevsim yağışlarını alamadığımız gibi yazda çok sıcak geçiyor ve bu yüzden deremiz kurudu, kuruyan derede balıklar ölüyor. Bir an önce yağmurun yağmasını ve geri kalan balıkların kurtulmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Babaeski Ali Can ZERAY-Metin KARAKUŞ-Resul ORUÇOĞLU
2020-09-02 16:18:35

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