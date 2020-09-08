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Lüleburgaz'da 150 torba çöp toplayan temizlik işçilerinden Trakya usulü tepki

DHA

Lüleburgaz'da 150 torba çöp toplayan temizlik işçilerinden Trakya usulü tepki


 Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA) KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde hafta sonunda piknik alanından 150 torba çöp toplayan belediye temizlik personeli temzilenen alana Trakya şivesiyle, 'Ayıp beya' yazıp, çöplerin atılmasına tepki gösterdi.
Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeli, ilçenin piknik alanında hafta sonunda yaklaşık 150 torba çöp topladı. Piknik alanlarına çöp atılmasına tepki gösteren personel, içinde çöplerin bulunduğu torbalarla yeşillik alana Trakya şivesiyle, 'Ayıp beya' yazıp, üzgün yüz emojisi koyarak, farkındalık oluşturmak istedi.
Temizlik personelinden Hasan Gürül, vatandaşların çevreye duyarlı olmasını ve çöplerin doğa yerine çöp kutularına atılmasını istedi. Gürül, "Herkes ortaya çıkan manzaradan ders almalı. 150 torba çöp topladık. Herkesin piknik alanlarında temiz olmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü torbaya doldursun. Bu güzel yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz. Doğayı da kirletiyorlar. Çok pis bırakıyorlar. Doğayı sevelim, yeşillik alanlarımızı güzel tutalım" dedi.
Lüleburgaz Belediyesi'nin, 'Hafta sonu piknik alanımızdan 150 torbaya yakın çöp toplayan temizlık işçilerimizden Trakya usulü tepki' notuyla sosyal medya hesaplarından yayınladığı 'Ayıp beya' yazılı fotoğraf büyük ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN
2020-09-08 12:40:09

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