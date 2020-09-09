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Define ararken yakalanan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

DHA

Define ararken yakalanan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası


Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, birinci derece sit alanında define ararken yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapılırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.
Vize'nin Balkakaya köyü Mıstıkoğlu mevkisinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, birinci derece sit alanında kaçak kazı yaparak, define arayan M.A., Ş.Ş. ve E.Y.'yi suçüstü yakaladı. Haklarında 'sit koşullarına aykırı hareket etmek' suçundan işlem yapılan 3 şüpheliye, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-09-09 11:32:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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