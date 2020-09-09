Define ararken yakalanan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, birinci derece sit alanında define ararken yakalanan 3 kişi hakkında işlem yapılırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Vize'nin Balkakaya köyü Mıstıkoğlu mevkisinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, birinci derece sit alanında kaçak kazı yaparak, define arayan M.A., Ş.Ş. ve E.Y.'yi suçüstü yakaladı. Haklarında 'sit koşullarına aykırı hareket etmek' suçundan işlem yapılan 3 şüpheliye, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-09-09 11:32:55



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