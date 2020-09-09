Nesli tükenmekte olan 600 keklik doğaya salındı

Kırklareli’nin Kofçaz İlçesinde nesli tehlike altında bulunan 600 keklik doğaya salındı.
Tabiatta azalan veya nesli tükenme noktasına gelen kekliğin popülasyonunun arttırılması eylem planı kapsamında Afyonkarahisar Üretme İstasyonu’ndan Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne 600 adet keklik tahsis edildi. Kırklareli DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan 600 adet çil keklik, Kofçaz ilçesi Beyciler köyü mevkiinde tabiata salındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.