Kaçak kazı şüphelilerine 20 bin 250 lira sosyal mesafe ve maske cezası

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheliye, sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takma zorunluluğunu ihlal etikleri gerekçesiyle 20 bin 250 lira ceza uygulandı.

Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünün Üçkurnalı mevkisinde, jandarma ekipleri, izinsiz kazı yaparak define arayan A.Y., S.A., G.B., S.A. ve Ö.G.'yi suçüstü yakaladı. 5 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. 'Kaçak kazı' suçundan sorguları süren şüphelilere, sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için toplam 20 bin 250 TL ceza uygulandı. Öte yandan Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye toplam 13 bin 50 TL ceza kesildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-09-17 12:13:24



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