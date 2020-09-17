Göçe başlayan leyleklerin yuvalarını dronla tespit edip, bakım yaptılar



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)-TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş.(TREDAŞ), göç etmek için bölgeden ayrılan leyleklerin yuvalarını dronla tespit edip, bakım yapıyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla elektrik enerji sunan TREDAŞ, sosyal projeler de üstleniyor. Kuş göç yollarının ana güzergahında bulunan Trakya Bölgesi'nden göçe başlayan leyleklerin bıraktığı yuvaların güvenliği için TREDAŞ ekipleri, termal kameralı dron ile tespit yaptı. Dronla tespit edilen yuvaların bakım çalışmalarını yapan ekipler, bozulan yuvaları da yerlerine yerleştirdi. 2019 yılından bugüne yüzlerce yuvaya bakım yapan ekipler, 2020 yılında bu sayıyı artırmayı hedefliyor.

DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2020-09-17 14:06:53



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