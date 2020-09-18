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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

29 yıldır Trakya’ya gelen ilk insanların izleri araştırılıyor

İHA

29 yıldır Trakya’ya gelen ilk insanların izleri araştırılıyor

Kırklareli’de 29 yıldır Trakya’ya gelen ilk insanların izleri araştırılıyor.
Trakya’nın en eski yerleşim yerlerinde 29 yıldır devam eden çalışmalarda, Trakya’ya gelen ilk insanlara ait kalıntılar bulunmuştu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Aşağıpınar ve Kanlıgeçit ören yeri kazı alanlarında incelemede bulundu. Bilgin, 'ilk çiftçilerin'' izlerinin tespit edildiği Aşağıpınar ve Kanlı Geçit arkeolojik kazı alanlarında devam eden kazı çalışmaları ve elde edilen tarihi bulguların sergilendiği Ahmetçe köyündeki sergi alanında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan bilgiler aldı.
Vali Bilgin, kazı ve sergi alanındaki incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların tarımsal faaliyetlerine ilişkin bulgular elde edilen bölgenin çok önemli olduğunu, kazıların kentte 29 yıldır sürdürüldüğünü ifade etti. 29 yıl arkeolojik kazılar yapılarak bilimsel olarak bunun ispatını ortaya koyarak burada çok ciddi eserler ortaya çıktığını söyleyen Bilgin, “Tarihini unutan milletler, devlet gelecek inşa edemezler asla. Biz geçmişimizi bileceğiz ki geleceğimizi de ona göre geçmişin üzerine inşa edelim. Burada çok ciddi çalışmalar yapıldı. Hayat bir bütündür. Hayatı asla ve asla önemli önemsiz diye ayıramıyorsunuz. O nedenle burayı önemsiyoruz. Buranın Avrupa Birliği Projesi kapsamında etrafı çevrilecek. Buranın tarihi ortaya koyabilecek, görsellik de oluşturacak ve insanların daha iyi anlayacağı çalışmalar yaparak, inşallah bu tür eserleri koruyacağız. Anadolu ve Trakya toprakları eser yönünden çok zengin. Gelecek nesillere aktararak, gelecek nesillerimizin de bunlar üzerinden kendi hayatlarını, geleceklerini ve medeniyetimizi devam ettirmelerine vesile oluruz" dedi.

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