Kırklareli'de 49 parça tarihi eser ele geçirildi



Metin KARAKUŞ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 49 parça eser ele geçirildi. Ev sahibi T.T. gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, Kofçaz ilçesinde yaşayan T.T.'nin evinde tarihi eser niteliğinde yüzük, sikke, Orta Çağ dönemine ait değerli materyaller bulunduğunu belirledi. Polis, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle eve operasyon düzenleyip arama yaptı. Aramalarda Bizans ve Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen, yüzük, kolye ucu, sikke, haç, bilezik, zil, broş ve kadehlerin de aralarında bulunduğu 49 parça eser ile madeni eşya arama tarama işleminde kullanılan de dedektör ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi T.T., hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Metin KARAKUŞ

2020-09-18 12:17:58



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