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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın çiftçilere kooperatifçilik eğitimi

İHA

Kadın çiftçilere kooperatifçilik eğitimi

Kırklareli’de kırsal kesimde yaşayan kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.
Kırklareli merkez Kızılcıkdere köyünde Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel'in de katılımlarıyla kadın çiftçilere yönelik "Kooperatifçilik" konulu eğitim toplantısı düzenlendi. Kızılcıkdere köyü üretici kadınları gerçekleşen toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından kooperatifçiliğin önemi ve kooperatifleşmede kırsal kadının etkin rol alması vurgulandı.
Toplantıya katılan Özel, Kızılcıkdere köyünün bağcılıkla ön plana çıkmış bir köy olduğunu dile getirerek, bağcılığı daha da geliştirmek için özellikle kadın üreticilere yönelik "Bağcılığı Geliştirme Projesi" uygulamayı hedeflediklerini ve kadınların bu projede daha aktif bir rol üstlenmeleri gerektiğini söyledi. Özel, ayrıca bu bölgede bir kadın kooperatifi kurulması halinde köyde var olan ilkokulun düzenlenerek üretim yeri haline gelmesine İl Müdürlüğü olarak katkı sunacaklarını da sözlerine ekledi.
Babaeski ilçesi Osmaniye köyünde de kadın üreticiler kooperatifçilik eğitimine yoğun ilgi gösterdi.

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