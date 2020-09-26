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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 yılda tüm köylere çocuk parkı ve çeşme

İHA

3 yılda tüm köylere çocuk parkı ve çeşme

Kırklareli İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan Vize Evrenli Köyündeki Çocuk Oyun Parkı hizmete girdi.
Kırklareli’de başlatılan "Köylerimiz Canlanıyor Projesi" kapsamında İl Özel İdaresi tarafından köylere kurulması planlanan çocuk oyun parklarından yapımı tamamlanan Vize Evrenli Köyündeki Çocuk Oyun Parkı hizmete girdi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda mutluluk içinde oyunlarını oynamaları dileğiyle, Evrenli Köyüne hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Köylerimiz Canlanıyor Projesi" ile geleneksel hayatımızın temelinde köy olmasına karşın artan sanayileşme ve tarım sektöründe yaşanan köklü değişimler dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kentleşme yönünde artan bir toplumsal değişim sürecini ortaya çıkarmıştır. Bugün sosyal hayatımızı belirleyen en önemli olgu kırsal alanlardan kentlere yönelen nüfus akımlarıdır. Köylerde yaşayan insanların kentlere göç etmesinde kentin çekiciliğinden çok köyün iticiliğinin de payı olabileceği düşüncesiyle, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın modern imkânlara erişebilecekleri bir köy ortamı oluşturmayı amaçlayan projemiz ile ilk aşamada 18 köyümüze çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemesi, 15 köyümüze tarihi taş çeşmeler yapılacaktır.3 yıl içerisinde ise ilimizde bulunan tüm köylere çocuk oyun alanı ve çeşme yapılması planlanmıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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