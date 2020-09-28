Pazarda sıkı denetimler

Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ve Kırklareli Valiliğince görevlendirilen denetim ekipleri, pazar denetimlerine devam ediyor.

Covid19 pandemisi kapsamında başlatılan ve Kırklareli Valiliğince görevlendirilen denetim ekipleri pazar denetimlerine devam ediyor. Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğü ve Kırklareli Belediye Zabıtası, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnafın il hıfzıssıhha kurulu kararlarına uyup uymadığı, vatandaşların kurallara riayet edip etmediği kontrol edildi. Yapılan kontrollerde hem esnafın hem vatandaşların kurallara uyması telkin edildi.

Kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen denetimde görev alan İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Özel, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemini atlatmak için sağlıklı hissetse bile herkesin kurallara uyması önem arz etmektedir. Maske, mesafe ve kişisel hijyen. Bu üçü kontrollü hayat döneminde kesinlikle uymamız gereken, esnetmememiz gereken kurallardır. Toplum olarak bu farkındalığı sürdürmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.