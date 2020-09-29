Bu da hayvanların 112’si olacak Sokak canları için 112 Acil Müdahale ekibi

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Kırklareli’de sokaklarda yardıma muhtaç sokak hayvanları için 112 Acil Müdahale ekipleri oluşturuldu.

Kırklareli’de yardıma muhtaç, acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanları için 112 Acil Müdahale Ekipleri oluşturuldu. Vatandaşlarca acil müdahaleye ihtiyaç duyan sokak hayvanları için 112 çağrı merkezine bilgi verdiklerinde oluşturulan ekiplerce 24 saat esasına uygun olarak müdahale edilecek.

İl merkezinde belediye sınırları içerinde kalan bölgelerde Belediye Acil Müdahale Ekipleri, belediye sınırları dışında kalan bölgelerde İl Özel İdaresi Acil Müdahale Ekipleri, ilçelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Acil Müdahale Ekipleri, veteriner ve yardımcı personel ile birlikte yönlendirilerek yardıma muhtaç sokak hayvanlarına anında müdahale edilebilecek.

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